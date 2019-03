Arrestan a "Mama June" por pelear con su novio

Estados Unidos.

La estrella de reality shows "Mama June", cuyo nombre real es June Shannon, fue arrestada este miércoles tras una pelea que tuvo con su novio, Geno Doak, reportó TMZ.

La policía de Alabama recibió una llamada de que dos personas, quienes resultaron ser la celebridad y su pareja, estaban teniendo una confrontación.

Los miembros de seguridad los pusieron bajo arresto a Doak y a "Mama June" por posesión criminal de una sustancia controlada y otros cargos relacionados con drogas; a Doak también lo esposaron por violencia doméstica y acoso.

El dúo ha mantenido su relación desde hace tres años; la famosa le dijo a su novio al final de la temporada dos del programa From Not to Hot que si no se comprometían, ahí terminaba su historia romántica.

June Shannon se transformó al rebajar 300 libras tras someterse a una cirugía de manga gástrica.

ADEMÁS: ¿Maluma besó a Becky G?

Geno ya cuenta con un historial delictivo, que incluye denuncias por robo y daño a la propiedad; ha cumplido pena de cárcel.

Hasta el momento se desconoce la naturaleza de la disputa.

Shannon es mejor conocida por protagonizar la serie de televisión "Here Comes Honey Boo Boo". En ese entonces ella pesó 460 libras, pero perdió 300 libras tras someterse a una cirugía de manga gástrica.

MIRA: Marvel trabaja en lanzamiento de su primer superhéroe gay

El reality show fue cancelado después de cuatro temporadas cuando se reveló que el entonces novio de Shannon, Mark McDaniel, cumplió 10 años en prisión por abusar de su hija Anna, de 8 años , según TMZ.

Shannon y Doak protagonizan la serie "Mama June: From Not to Hot ", que tuvo estrenó su tercera temporada este mes.