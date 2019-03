¿Maluma besó a Becky G?

Miami, EEUU.

Aún no se ha producido ninguna confirmación oficial, salta a la vista que Maluma y Becky G se traen algo entre manos y no cabe duda de que su colaboración no dejará indiferente a nadie.

Por ahora solo se han hecho públicas un par de imágenes promocionales de los dos posando juntos, pero eso ha sido más que suficiente para revolucionar a sus fans.

Al intérprete de 'Mala Mía' o 'HP' nunca le ha temblado el pulso a la hora de quitarse la camisa o desplegar todas sus armas de seducción en sus videoclips y esa es la maniobra que ha vuelto a utilizar para su nuevo proyecto con Becky.

Este jueves el artista ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con su buena amiga, sosteniendo su rostro entre la manos y a punto de besarla en los labios, aunque la cara de Becky refleja bastante menos pasión que la suya.

MIRA: Estrellas del K-Pop aceptan cargos en escándalo sexual

"La respuesta a mi pregunta es NO? (sic)", reza el escueto mensaje con que ha acompañado la instantánea, sin ofrecer más detalles sobre cómo o por qué fue realizada.

Por supuesto, todas las miradas se han posado en Natalia Barulich, la novia de Maluma, para descubrir cómo reaccionaba al ver a su chico tan arrimado a la estrella del reguetón.

"Definitivamente es un no", ha respondido ella, para seguirle el juego y demostrar que no le da importancia al carácter apasionado que su chico despliega en su trabajo.

Becky ha agradecido contestando con varios emoticonos de caritas sonrientes y un corazón, y en su cuenta de Instagram también ha compartido una foto muy similar con el título: "¡Que no!".

El propio novio de la guapa morena, el futbolista Sebastián Lletget, ha dado indirectamente su bendición a los dos artistas para que sigan haciendo de las suyas en el marco de su colaboración al comentar la publicación de su chica con varios emoticonos de caritas traviesas.

ADEMÁS: José Canseco amenaza con publicar más información sobre su ex y Alex Rodríguez

Eso sí, aunque él no ha dicho nada al respecto, varios de los fans de Becky se han encargado de asegurarle que no tiene de qué preocuparse porque Maluma no sería rival para él.