Maki niega que se esté divorciando de Juan Soler

Miami, EUA.

Después de que Juan Soler revela que está separado de su esposa Maki, la madre de sus dos hijas, la actriz decidió romper el silencio.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, Maki negó que estén en proceso de divorcio.

“Vamos a darnos un tiempo a ver si nos extrañamos, a ver si componemos las cosas que no están bien, a ver si llegamos a un acuerdo en lo que estamos en desacuerdo, y en ese tiempo ver si quiere continuar, si te das cuenta que el proyecto de vida es diferente”, dijo la intérprete argentina.

“Yo te puedo hablar por mí, yo no sé Juan las versiones que ha hecho, lo que ha dicho, no sé si lo agarraron en sus 5 minutos (…), pero divorciándonos, no, no estamos divorciándonos. Sí estamos separados, y sí está resultando un poquito más complicado de lo que creíamos, no en el sentido entre nosotros, porque Juan es mi familia, yo lo amo, él me ama, y a veces es difícil entender”.

De acuerdo con las declaraciones de Juan Soler, el problema es que Maki no quiere dejar su residencia en Miami, Florida (EUA) para ir a vivir con él a México.

