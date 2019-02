Kendall y Caitlyn Jenner protagonizan reencuentro en after party de los Óscar 2019

Los Ángeles, EEUU.

Este domingo Kendall Jenner arriesgó y triunfó sobre la alfombra roja de la fiesta que Vanity Fair organiza cada año tras la gala de los Óscar.

La joven optó por un impresionante vestido de Rami Kadi que recordaba más a un bañador con un pronunciado escote y la espalda al descubierto del que nacían dos escuetos paneles de tela que hacían las funciones de falda y dejaban al descubierto cada centímetro de las piernas de la modelo.

Su llegado al evento coincidió, por otra parte, con la de su padre Caitlyn Jenner, que asistía junto a su rumoreada novia Sophia Hutchins. Tras contemplar con orgullo cómo su hija posaba como toda una profesional para los fotógrafos desde un discreto segundo plano, la antigua medallista olímpica se animó a acercarse a ella y rescatar su propio catálogo de poses para ofrecer una bonita e inusual estampa familiar.

Por la reacción de Kendall, ella estaba encantada ante la inesperada compañera de alfombra roja que le había surgido y no paró de sonreír mientras charlaba con su padre y se abrazaban haciendo gala de una gran complicidad.

Ese momento resultaría especialmente dulce para Caitlyn en vista de que, desde que completó su transición a mujer en 2015, ha hablado varias veces del impacto que tuvo en su relación con sus seis retoños, fruto de sus tres antiguos matrimonios.

En algunas ocasiones lo hacía con cierto tono de resentimiento, lamentando que tuviera que pasar tanto tiempo sola tras haber cuidado a tiempo completo durante su infancia a sus dos hijas más pequeñas, Kendall y Kylie, aunque más recientemente ha venido mostrándose más comprensiva y dando a entender que se trata del curso natural de las cosas.

"Cuando pasas por algo así, siempre esperas lo mejor, y no podría haber ido mejor, la verdad. Los niños han sido maravillosos. Ahora, es cierto que estás más unida a unos que otros, pero eso sucede en todos los casos", explicaba a su paso por el programa 'Good Morning America'. "Pero también me pregunto por qué no les veo más a menudo, si se debe a lo que sucedió o si, ya sabes, es porque sí. Crié a unos hijos maravillosos. Todos viajan a menudo. Esa es otra razón de que no nos veamos tanto como antes, y supongo que todos los padres se sienten igual".