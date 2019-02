Marjorie de Sousa lamenta crisis en Venezuela

Ciudad de México, México.

Marjorie de Sousa lleva casi 20 años fuera de Venezuela, aún así le preocupa la situación política y social que enfrenta el país donde nació.

“La migración me toca muy personal porque hace muchos años salí de mi país. No fue por el tema político, pues en 2000 no existía el problema. Sin embargo, ahora me afecta muy de cerca porque me tocó sacar a mi hermano del país y luego a mi mamá. Mi papá sigue allá, así como el resto de mi familia y amigos”, expresó la actriz radicada en México.

"Cada quien tiene derecho a escoger dónde quiere vivir, qué quiere hacer. Cuando decides irte de tu tierra dejas absolutamente todo, el confort, todo. En este caso en mi país mucha gente se está yendo porque no tienen opción", compartió la venezolana mientras promociona su nueva producción "Al otro lado del muro".

Pese a los conflictos que hay, debido a las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, la actriz tiene esperanza que todo mejorará.

"Yo le agradezco a todos los países que nos han abierto las puertas a nosotros los venezolanos en este momento de tanta crisis y de tanto horror humano que se está viviendo. Venezuela es un país maravilloso sé que lo vamos a ser de nuevo," aseguró.

Aunque no por las mismas razones, el personaje que interpretó en "Al otro lado del muro". también deberá dejar su lugar de origen para buscar un futuro mejor.

En la telenovela estrenada a finales de enero en Telemundo Internacional, Marjorie da vida a Sofía Villavicencio, una ex reina de belleza que descubre que su marido, un político mexicano, está metido en negocios ilegales por lo que decide huir.

"Creo que este personaje para mí es muy valioso porque dignifica a la mujer, nos muestra que podemos renacer."

"Sofía es muy luchona, no se deja, muestra su inteligencia, pero sobre todo actúa, no se queda paralizada por su miedo y busca el mejor camino para seguir", dijo la actriz, quien comparte créditos con Guillermo Iván, Gabriel Porras, Gabriela Vergara, Daniela Bascopé, Khotan Fernández, Uriel del Toro y Adriana Barraza.



- Famosos apoyan a Venezuela -

Actualmente Venezuela se encuentra sumida en una crisis económica y política, atribuida por la oposición del gobierno a Maduro.

A principios de enero Juan Guaidó asumió el cargo de presidente interino en una juramentación popular argumentando un fraude en las pasadas elecciones en donde Maduro ganó por falta de contendientes.

Al igual que De Sousa, celebridades como Alejandro Sanz, J Balvin, Miguel Bosé, Natti Natasha, Luis Fonsi, Gaby Espino, Juanes, Édgar Ramírez y Shannon De Lima, entre otos, se han sumado en solidaridad y piden que el pueblo venezolano encuentre la paz.