Angélica Rivera niega haber comprado mansión en Los Ángeles

Ciudad de México.



Tras ser acusada de haber comprado una lujosa residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, Angélica Rivera no se quedó callada y salió a desmentir la noticia.



De acuerdo con una publicación de la revista TV Notas, la esposa del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto se habría comprado una casa en Los Ángeles para vivir cerca de su hija Sofía, quien estudia arte dramático en la ciudad californiana.



La mansión, situada en una exclusiva zona de Los Ángeles, habría costado alrededor de 64 millones de pesos mexicanos, es decir unos 3.2 millones de dólares, según reveló TV Notas.



Ante esto, la exactriz de Televisa salió a defenderse y publicó un contundente mensaje en sus redes sociales.



“En relación al artículo publicado por la revista TV Notas, la información que dio es falsa, la casa que mencionan es rentada por el papá de mis hijas (El Güero Castro) por sus actividades de estudio y trabajo. Lamento profundamente esta información falsa y sin sustento, que lo único que provoca es la desinformación a la opinión pública”, escribió la ex primera dama de México en su cuenta de Facebook.



Aunque la mexicana aclaró que no había comprado la casa, muchos de los usuarios de las redes sociales pusieron sus palabras.