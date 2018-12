Hailey Baldwin siente tristeza cuando mira Instagram

EUA.

La presión mediática a la que se ve sometida Hailey Baldwin se ha multiplicado desde que retomara su antiguo noviazgo adolescente con Justin Bieber y ha acabado por pasarle factura hasta el punto de llevarle a abandonar esporádicamente la esfera virtual para alejarse de los rumores e historias falsas que circulan acerca de su matrimonio con la estrella del pop.



"Desconectar de Instagram es lo mejor que hay. Cada vez que me tomo un descanso me siento mucho mejor, me siento más feliz como persona... En cuanto regreso empiezo a experimentar ansiedad inmediatamente, me pongo triste y nerviosa", ha asegurado Baldwin en una serie de publicaciones que ha compartido a través de la sección Stories de su Instagram.



No cuesta demasiado imaginar que esa fue una de las razones por las que el cantante y ella decidieron mantener en secreto durante semanas su boda del pasado mes de septiembre.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en septiembre.



"Resulta muy difícil concentrarte en tu salud mental y tu bienestar cuando abres Instagram y te encuentras con alguien criticando tu trabajo, tu relación o en esencia todas las cosas positivas en tu vida. No creo que debamos vivir unas vidas en las que nos afecten tanto las opiniones de extraños acerca de algo que no es en absoluto asunto suyo", ha continuado.



Para concluir, la recién casada ha querido hacer un llamamiento a todos sus seguidores para que recuerden ser amables no solo en la sección de comentarios de sus publicaciones, sino también entre ellos.



"Necesitamos dar un paso atrás y darnos cuenta de que necesitamos expresar más amor y animarnos los unos a los otros en lugar de intentar destruirnos y juzgarnos los unos a los otros. No pienso permitir que nadie me haga sentir como si estuviera haciendo algo mal por disfrutar mi vida y ser feliz. Ya hay bastante odio y dolor tal y como están las cosas, lo último que necesitamos es más negatividad, odio y división".