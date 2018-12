Brie Larson se siente abrumada ante las altas expectativas de "Capitana Marvel"

Redacción.

La actriz Brie Larson (29) no es ni mucho menos ajena a ese intenso escrutinio mediático que suelen recibir aquellas prometedoras artistas que, como ella, ya tienen un premio Óscar en su haber -concretamente el que se llevó en 2016 por su papel protagonista en 'Room'- y al debate frecuente que se genera en torno a ellas para dilucidar si el futuro les será igual de generoso que el presente o si, por el contrario, les terminará anclando para siempre a ese éxito irrepetible.

En su caso, la intérprete estadounidense cuenta con una oportunidad de oro para seguir encadenado triunfos gracias a su comentado fichaje por esa fábrica de sueños -y de éxitos de cartelera- que son los estudios Marvel, para los que tiene nada menos que la difícil misión de protagonizar la primera cinta en solitario de la Capitana Marvel y, posteriormente, unirse al resto de superhéroes de la marca en la próxima entrega de la saga 'Los Vengadores'.

Y teniendo en cuenta el volumen de espectadores y, especialmente, de fanáticos de los cómics que Marvel es capaz de arrastrar a los cines con cada filme que lanza al mercado, no resulta demasiado sorprendente que la joven artista haya confesado ahora que las expectativas tan altas que ha generado su película la tengan estos días "muy asustada", especialmente porque la cinta en cuestión no se estrenará hasta marzo del año que viene.

"Desde luego que estoy muy asustada por toda la atención que estoy recibiendo últimamente. No voy a fingir que soy una chica fuerte a la que no le intimidan estos niveles de popularidad. Cuando vi que el número de seguidores de mi perfil de Instagram no paraba de crecer tras el estreno de 'Infinity War' [la cinta en la que se presenta su personaje], casi entro en pánico", ha reconocido al portal de noticias Refinery 29, al tiempo que demostraba que no hay arma más efectiva para mejorar la proyección pública, ni siquiera la prestigiosa estatuilla dorada, que el cine de superhéroes que tan bien ejecuta la factoría Marvel.

"En ese momento no me había imaginado que alcanzaría tanta notoriedad y me preguntaba: '¿Pero por qué hay tanta gente prestándome atención así de repente?'. Y la verdad es que yo siento que soy el mismo tipo de persona corriente que siempre he sido, me siento exactamente igual, y por eso me sorprende tanto que desde fuera se me perciba de otra manera", ha asegurado.