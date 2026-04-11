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Identifican a la menor que murió junto a su tía en accidente de moto en Comayagua

Génesis acompañaba a su tía Jessica como copiloto y perdió la vida en Comayagua en un accidente en el que también estuvo involucrada una volqueta.

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Fotos en vida de Jessica Medina y su sobrona Génesis, las dos personas que murieron en un accidente que se registró en la carretera CA-5 a la altura de Los Palillos en San Antonio, Comayagua.
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Ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando ocurrió el fatal incidente
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Según reportes preliminares, el impacto fue severo, provocando la muerte inmediata de las dos ocupantes del vehículo ligero.
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El accidente tuvo lugar en la carretera CA-5, una zona conocida por su alta incidencia de accidentes viales debido a la velocidad de los vehículos en ese tramo recto.
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En esta moto se trasladaban tanto tía como sobrina. La placa BDD 9687.
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En el lugar quedaron los cuerpos de las dos personas y una volqueta, que se supone les quitó el derecho de vía.
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En el mismo lugar donde murieron estas dos personas, recién había muerto una señora. El percance se registró en la CA-5 a la altura de Los Palillos, frente al hotel Nube Viajera.
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Se confirmó que Jessica era originaria de Aguanqueterique, La Paz.
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Jessica Medina era muy activa en las redes sociales en donde mostraba sus múltiples aventuras en el país.
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Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y equipos de emergencia llegaron a la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos.
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