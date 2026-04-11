Identifican a la menor que murió junto a su tía en accidente de moto en Comayagua

Fotos en vida de Jessica Medina y su sobrona Génesis, las dos personas que murieron en un accidente que se registró en la carretera CA-5 a la altura de Los Palillos en San Antonio, Comayagua.
Ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando ocurrió el fatal incidente
Según reportes preliminares, el impacto fue severo, provocando la muerte inmediata de las dos ocupantes del vehículo ligero.
El accidente tuvo lugar en la carretera CA-5, una zona conocida por su alta incidencia de accidentes viales debido a la velocidad de los vehículos en ese tramo recto.
En esta moto se trasladaban tanto tía como sobrina. La placa BDD 9687.
En el lugar quedaron los cuerpos de las dos personas y una volqueta, que se supone les quitó el derecho de vía.
En el mismo lugar donde murieron estas dos personas, recién había muerto una señora. El percance se registró en la CA-5 a la altura de Los Palillos, frente al hotel Nube Viajera.
Se confirmó que Jessica era originaria de Aguanqueterique, La Paz.
Jessica Medina era muy activa en las redes sociales en donde mostraba sus múltiples aventuras en el país.
Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y equipos de emergencia llegaron a la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos.