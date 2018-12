Priyanka Chopra y Nick Jonas cuentan cómo nació realmente su historia de amor

Hollywood, EEUU.

La cronología de la relación sentimental de Priyanka Chopra y Nick Jonas ha dado mucho de qué hablar desde que se confirmara su romance.

Las principales dudas eran si ambos se conocían realmente antes de acudir juntos a la gala del Met de 2017 o si, tal y como ella afirmó en su momento, los rumores acerca de su supuesto noviazgo comenzaron realmente a circular antes de que fueran pareja.

Ahora por fin se ha resuelto el misterio y han sido ellos mismos los encargados de desvelar en una entrevista a Vogue cómo se desarrolló paso por paso su historia de amor en la que, como en todo buen romance de la era actual, las redes sociales jugaron un papel crucial.

El joven cantante y actor fue quien dio el primer paso enviándole un mensaje privado vía Twitter en septiembre de 2016 después de haber hablado acerca de ella con Graham Rogers, uno de los compañeros de reparto de Priyanka en la serie 'Quantico'.

A partir de ese momento la pareja -que contraerá matrimonio en los próximos días en la India- comenzó entonces a hablar con frecuencia hasta que el año pasado coincidieron en la fiesta posterior a los Óscar organizada por Vanity Fair.

"Cuando la vi entrar, posé mi bebida, me arrodillé -hay que tener en cuenta que estaba rodeado de un montón de gente- y dije: 'Eres real. ¿Dónde habías estado toda mi vida?'. Lo dije bastante alto", recuerda Nick.

Su primera cita oficial tuvo lugar apenas una semana ante del MET Gala, cuando Ralph Lauren -que no estaba al corriente de su situación- les invitara a la cita por excelencia del mundo de la moda.

Se reunieron para tomar una bebida adecuada una semana antes del evento en el hotel Carlyle en Nueva York. Chopra terminó invitando a Jonas a su apartamento esa noche, a pesar de que la madre de la actriz estaba en casa viendo televisión muy cómoda en camisón.

"Pasamos juntos un par de horas. Antes de marcharse me dio una palmadita en la espalda", explica Priyanka aún sorprendida por la actitud de su prometido, que reconoce que "no hubo beso ni nada más".

"Aún le molesta", bromea. " ¡Su madre estaba en casa! Me pareció que se trató de una noche muy respetuosa", dijo Nick.

"Un poco demasiado respetuosa en mi opinión", afirma ella.

Jonas y Chopra no se vieron durante todo un año después de eso. No hasta el próxima MET gala en 2018, de hecho, donde, curiosamente, se encontraron en la alfombra roja. Este, aparentemente, fue el punto clave cuando el tiempo comenzó a funcionar a favor del amor.

Más tarde ese mes Jonas invitó a Chopra a una presentación en vivo de La bella y la bestia en Los Ángeles.

Sobre ese encuentro Jonas recuerda: "Ella entró al castillo, y sentí una sensación abrumadora de paz y comprensión sobre el próximo capítulo de mi vida".

La noche siguiente, fueron a un juego de los Dodgers. A la mañana siguiente, Jonas llamó a la madre de Priyanka y le informó que se iba a casar con su hija. "Esta fue la cita tres", confirmó Chopra durante la entrevista.

La propuesta oficial llegó en Creta durante lo que debía ser un viaje para celebrar el cumpleaños de la guapísima actriz, que se quedó tan sorprendida que ni siquiera fue capaz de articular palabra.

"Me puse de rodillas, otra vez, y dije: ¿Me harías el hombre más feliz del mundo casándote conmigo? Y no bromeo, tardó 45 segundos en responder. 45 segundos de silencio. Al final le dije: 'Voy a poner este anillo en tu dedo a no ser que tengas algo que objetar'", explica Nick.