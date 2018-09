Hilary Duff no tiene prisa por casarse con Matthew Koma

EUA.

La cantante Hilary Duff y su compañero sentimental Matthew Koma se convertirán muy pronto en padres de su primera niña en común, de lo que se desprende una ilusión y un entusiasmo que, por el momento, parecen ser lo único que ambos necesitan para sentir que su idílica relación ha llegado al punto álgido.

Sin embargo, eso no significa que los dos enamorados no tengan en mente pasar por el altar tan pronto como sus futuras responsabilidades paternales se lo permitan.



"La verdad es que los dos ya se sienten casados y no necesitan firmar documento alguno para formalizar su historia de amor. En algún momento de futuro se plantearan la idea de protagonizar una emotiva boda, pero por ahora están completamente centrados en la niña que está por venir y no tienen prisa ninguna. La verdad es que todo el mundo está muy contento en este período de transición, incluido el pequeño Luca", ha revelado una fuente al portal E! News en referencia al, por ahora, único hijo de la intérprete, fruto de su extinto matrimonio con Mike Comrie.



Tanto es así, que la que fuera protagonista de la serie juvenil Lizzie McGuire irradia estos días una felicidad contagiosa ante la perspectiva de convertirse en madre de una adorable parejita, así como por la certeza de que su adorado novio superará todas las expectativas en su condición de padre primerizo.



"Hilary está muy emocionada por la llegada de una niña a la familia y sabe que Matthew va a ser un padre excepcional. Él ya se refiere al bebé como su pequeña princesita y eso ha hecho que Hilary se haya enamorado aún más de él en medio de esta aventura tan bonita que están viviendo juntos", ha asegurado el mismo informante.