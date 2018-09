Gloria Trevi se separa de su esposo

México.

Gloria Trevi confirmó su separación de su esposo, el empresario Armando Gómez.

La cantante abrió su corazón en una entrevista con la periodista Luz García de Puerto Rico y contó detalles que la orillaron a tomar una de las decisiones más dolorosas de su vida.

“En todas las relaciones se puede llegar a un momento de comodidad, pero yo no estoy dispuesta a aceptar eso. Yo quiero todo o nada. Sigo amando, pero ahora a la persona que realmente se lo merece y me lo demuestre, no me conformo ya con gente mediocre”, dijo.

Sobre la posibilidad de una reconciliación comentó: “Todo depende de que la persona que quiere complacerme esté muy enamorado, que realmente me ame”, agregó Trevi, sin dar detalles de las supuestas infidelidades de su pareja.