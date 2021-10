Tras su éxito en Estados Unidos, la plataforma HBO Max desembarca este 26 de octubre en España y algunas localizaciones europeas en una apuesta por las producciones locales aunando, por primera vez en una plataforma, las producciones de Warner Bros, HBO, HBO Max Originals, DC y Cartoon Network.

Series como “And Just like that”, readaptación de “Sexo en Nueva York” o la esperada “La casa del Dragón”, precuela de “Juego de Tronos”, son algunos de los títulos que llegarán con la plataforma. También clásicos como “El Resplandor, “El Mago de Öz”, “La naranja mecánica”, “El señor de los anillos”, “Space Jam o la saga de “Harry Potter” estarán disponibles.