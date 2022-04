La película de Paramount y Sega superó otros estrenos de cintas basadas en videojuegos exitosos, como “Pokémon Detective Pikachu” (54 millones en 2019), “Uncharted” (44 millones en 2022) y “Lara Croft: Tomb Raider” (47 millones en 2001).

Además, el buen rendimiento del filme supuso un empujón para los cines después de la pandemia, ya que más del 60 % de los espectadores fueron familias, según los datos difundidos por el portal Box Office Mojo.

Jim Carrey y James Marsden vuelven a protagonizar “Sonic the Hedgehog 2”, una secuela que continúa la película original, en la que trabajaron los responsables de éxitos como “The Fast and the Furious” y “Deadpool” que recaudó más de 300 millones en todo el mundo a principios de 2020.

En la trama de la nueva cinta, Sonic une fuerzas con Tails para evitar que el Dr. Robotnik y Knuckles se apropien de una esmeralda que tiene el poder de crear y destruir civilizaciones.

Mientras que “Sonic the Hedgehog 2” fue la opción preferida de los espectadores en EE.UU., “Morbius”, la primera incursión en el universo Marvel para el camaleónico Jared Leto, aguantó en segunda posición con 10 millones de dólares, por delante de “The Lost City” y sus 9 millones cosechados.

No corrió la misma suerte “Ambulance”, el regreso de Michael Bay (“Armageddon”, “Pearl Harbor”) a la acción con Jake Gyllenhaal y Eiza González, que recaudó solamente 8 millones en su estreno y se conformó con la cuarta posición, solo por delante de “The Batman”, que sumó 6 millones en su sexta semana en cines.