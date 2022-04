El homenaje tendrá lugar el 18 de mayo, exactamente treinta años después de su presencia en Cannes con el filme “Far and Away”, del director Ron Howard, indicó este viernes el festival en un comunicado.

Esa misma noche de 1992 Cruise entregó la Palma de Oro de esa edición al realizador danés Bille August por su cinta “The Best Intentions”.

En su homenaje, el intérprete estadounidense mantendrá una conversación en el escenario con el periodista Didier Allouoch.

Y esa noche participará en el estreno mundial de “Top Gun: Maverick”, la secuela del mítico filme “Top Gun” (1986) que se estrenará comercialmente en Francia el 25 de mayo, dos días antes que en Estados Unidos.