Premios Óscar 2023: La Academia anuncia a los precandidatos

“Black Panther: Wakanda Forever”, la alemana “All Quiet on the Western Front” y “Avatar: The Way of Water” ganaron posiciones en la carrera de los prmeios Óscar 2023 al despuntar en la lista de precandidatos.

La Academia de Hollywood publicó los aspirantes a las categorías de mejor documental, corto documental, película internacional, maquillaje, banda sonora, canción, película de animación, sonido, efectos visuales y “live action”.

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

“Todo lo que respira”

“Toda la belleza y el derramamiento de sangre”

“Hacha mala”

“Hijos de la Niebla”

”Descendiente”

“Fuego de amor”

“Aleluya: Leonard Cohen, un viaje, una canción”

”Letras ocultas”

“Una casa hecha de astillas”

“Los Janes”

“Último vuelo a casa”

“Ensueño de la luna”

“Navalny”

”Retrógrado”

”El territorio”

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

“Justicia estadounidense en juicio: el pueblo contra Newton”

”Anastasia”

“Angola ¿Nos escuchas? Voces desde una prisión de plantaciones”

“Tan lejos como puedan correr”

“Los susurradores de elefantes”

“Los hacedores de banderas”

“La felicidad son 4 millones de libras esterlinas”

”Haulout”

“Sosteniendo a Moisés”

”¿Cómo mides un año?”

“El efecto Martha Mitchell”

”Oso molesto”

“Cállate y pinta”

”Extraño en la puerta”

“38 en el jardín”

LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

Argentina, “Argentina, 1985”

Austria, “Corsage”

Bélgica, “Close”

Camboya, “Regreso a Seúl”

Dinamarca, “Araña Sagrada”

Francia, “Saint Omer”

Alemania, “Todo tranquilo en el frente occidental”

India, “Última Muestra de Cine

”Irlanda, “La chica tranquila”

México, “Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades”

Marruecos, “El caftán azul”

Pakistán, “País de la alegría”

Polonia, “EO”

Corea del Sur, “Decisión de irse”

Suecia, “Conspiración de El Cairo”

MAQUILLAJE Y PEINADO

“Todo calmado en el frente oeste”

“Ámsterdam”

”Babilonia”

”Batman”

“Pantera Negra: Wakanda para siempre”

”Rubio”

“Crímenes del futuro”

”Elvis”

”Emancipación”

”La ballena”

MÚSICA (PARTITURA ORIGINAL)

“Todo calmado en el frente oeste”

“Avatar: El camino del agua”

”Babilonia”

“Las almas en pena de Inisherin”

“Pantera Negra: Wakanda para siempre”

”Devoción”

”No te preocupes cariño”

“Todo en todas partes, todo a la vez”

“Los Fabelman”

”Cebolla de cristal: Un misterio de Knives Out”

“El Pinocho”

”No”

”Ella dijo”

“La Mujer Rey”

“Mujeres Hablando”

MÚSICA (CANCIÓN ORIGINAL)

“Tiempo” de “Amsterdam”

“Nada se pierde (tú me das fuerza)” de “Avatar: The Way of Water”

“Levántame” de “Black Panther: Wakanda Forever”

“This Is A Life” de “Everything Everywhere All at Once”

“Ciao Papa” de “Pinocho de Guillermo del Toro”

”Hasta que estés en casa” de “Un hombre llamado Otto”

“Naatu Naatu” de “RRR”

“Mi mente y yo” de “Selena Gomez: Mi mente y yo”

”Buenas tardes” de “Spirited”

“Aplausos” de “Cuéntalo como una mujer”

”Levántate” de “Hasta”

”Sostén mi mano” de “Top Gun: Maverick”

”Polvo y ceniza” de “La voz del polvo y la ceniza”

”Carolina” de “Donde cantan las langostas”

“Nuevo cuerpo Rhumba” de “Ruido Blanco”

CORTOMETRAJE ANIMADO

“Tobogán negro”

“El niño, el topo, la zorra y el caballo”

“El Debutante”

“El marinero volador”

“El hombre de la basura”

“Mercaderes de hielo”

“Es agradable aquí”

“Más de lo que quiero recordar”

”Mi año de pollas”

”Luna nueva”

“Un avestruz me dijo que el mundo es falso y creo que lo creo””Pasajero”

”Salva a Ralph”

”Sierra”

”Asador”

CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL

“Todo a favor”

”Casi en casa”

“Un adiós irlandés”

“Ivalú”

“La pupila”

”El lobo solitario”

”Nakam”

”Paseo en la noche”

“Asesino de plástico”

“La maleta roja”

”Las palabras correctas”

“Sideral”

”El tratamiento”

“Tula”

”Warsha”

SONIDO

“Todo calmado en el frente oeste”

“Avatar: El camino del agua”

”Babilonia”

”Batman”

“Pantera Negra: Wakanda para siempre”

”Elvis”

“Todo en todas partes, todo a la vez”

“El Pinocho de Guillermo del Toro”

“Ensueño de la luna”

“Top Gun: Inconformista”

EFECTOS VISUALES

“Todo calmado en el frente oeste”

“Avatar: El camino del agua”

”Batman”

“Pantera Negra: Wakanda para siempre”

“Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura”

“Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore”

”Dominio del mundo jurásico”

”No”

“Trece Vidas”

”Top Gun: Inconformista”

La votación de nominaciones comienza el jueves 12 de enero de 2023 y concluye el martes 17 de enero de 2023.

Las nominaciones para los 95 Premios de la Academia se anunciarán el martes 24 de enero de 2023.

La 95.ª entrega de los Oscar se llevará a cabo el domingo 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood y será televisada en vivo por ABC y en más de 200 territorios en todo el mundo.