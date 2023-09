Guionistas y estudios alcanzan un principio de acuerdo

El sindicato estadounidense de guionistas (Writers Guild of America) y los estudios de Holywood alcanzaron este domingo un acuerdo de principio que podría poner fin a una huelga de meses en el sector.

“Alcanzamos un acuerdo tentativo, lo cual quiere decir un acuerdo de principio en todos los puntos del trato, sujeto a una redacción contractual final”, indica una carta que el sindicato envió a sus miembros y que la AFP pudo consultar.

”Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con significativos logros y protecciones para guionistas en todos los sectores”, señala la misiva, que no da detalles del arreglo.

”Para ser claros, nadie regresará a trabajar hasta que sea específicamente autorizado por el sindicato. Estamos aún en huelga hasta entonces. Pero, desde hoy, suspendemos las protestas”, indica.

Miles de guionistas de cine y televisión dejaron de trabajar a comienzos de mayo en demanda de mejor paga, mayores premios por crear shows exitosos, y protección contra la inteligencia artificial.

El movimiento, marcado por protestas durante meses fuera de las oficinas de marcas tan conocidas como Netflix o Disney, recibió el apoyo de actores a mediados de julio y golpeó duramente a la industria del entretenimiento.

El Financial Times dio cuenta de un informe del instituto Milken que, a inicios de setiembre, estimaba el costo de la huelga para Hollywood en unos 5.000 millones de dólares.Aunque la huelga de guionistas termine, no será necesariamente el caso de la paralización de actores, que continuará. No hay reportes de conversaciones entre los estudios y el sindicato SAG-AFTRA que los reúne.

Lea: “Sound of Freedom” es “una odisea cinemática”, según su director