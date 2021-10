Óscar Isaac, Sam Rockwell y Christopher Walken son los primeros nombres confirmados para el nuevo proyecto de Martin McDonagh , el cineasta de “ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ” (2017).

El portal Deadline detalló este viernes que la película, todavía sin título, contará con guion y dirección de McDonagh.

Por ahora no se sabe nada del argumento.

Antes de rodar esta nueva película, McDonagh estrenará “The Banshees of Inisherin”, un filme con Colin Farrell como líder del reparto.

McDonagh ganó el Óscar al mejor cortometraje por “Six Shooter” (2004) y luego confirmó su talento como guionista y director en las aclamadas “In Bruges” (2008), “Seven Psychopaths” (2012) y, sobre todo, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (2017).

Esta última fue candidata a siete Óscar y se acabó llevando dos estatuillas: mejor actriz para Frances McDormand y mejor actor de reparto para Sam Rockwell.

Rockwell, Walken y McDonagh ya trabajaron juntos en “Seven Psychopaths”.

En cambio, esta película será la primera de Óscar Isaac con este director, un proyecto que confirma al guatemalteco como uno de los actores latinos de moda -y también uno de los más trabajadores- de Hollywood.

Este año ha presentado “Dune” a las órdenes de Denis Villeneuve, el “remake” televisivo de “Scenes from a Marriage” con Jessica Chastain, “The Card Counter” del cineasta Paul Schrader, y también ha prestado su voz como Gómez a la cinta de animación “The Addams Family 2”.

De cara al futuro, este actor conocido por su intenso ritmo de trabajo tiene varios proyectos de mucho interés como la adaptación cinematográfica del videojuego “Metal Gear Solid” o la serie de Marvel y Disney+ “Moon Knight”.