América Ferrera y Margot Robbie actuarán en la película de “Barbie”

La actriz América Ferrera actuará junto a Margot Robbie y Ryan Gosling en la película que el estudio Warner Bros. prepara sobre la conocida muñeca “Barbie”.

La intérprete estadounidense de origen hondureño es muy conocida en Hollywood por series como “Ugly Betty” (Globo de Oro y Emmy a la mejor actriz de comedia) y “Superstore”, además de películas como “Real Women Have Curves” (2002), con la que saltó a la fama.

Se desconoce el papel de Ferrera, que este año también debutará en como directora de cine con “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter”.

Por su parte, el proyecto de “Barbie” estará dirigido por Greta Gerwig, nominada en tres ocasiones al Óscar por “Lady Bird” (2017) y “Little Women” (2019).