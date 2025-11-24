Jornada de oración del Partido Liberal frente al CNE pide paz electoral

Tegucigalpa, Honduras.

Simpatizantes y candidatos del Partido Liberal realizaron la noche del 24 de noviembre una jornada de oración frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, con el objetivo de pedir un ambiente de paz de cara a los comicios generales.

La actividad, iluminada por antorchas, contó con la presencia de los congresistas Iroshka Elvir, Jhosy Toscano y otros representantes liberales.

Minutos después, Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, salió al exterior del edificio para acompañar brevemente a los miembros de su partido.