Jornada de oración del Partido Liberal frente al CNE pide paz electoral

Simpatizantes y candidatos del Partido Liberal realizaron la noche del 24 de noviembre una jornada de oración frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, con el objetivo de pedir un ambiente de paz de cara a los comicios generales.
La actividad, iluminada por antorchas, contó con la presencia de los congresistas Iroshka Elvir, Jhosy Toscano y otros representantes liberales.
Minutos después, Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, salió al exterior del edificio para acompañar brevemente a los miembros de su partido.
🚓🙏 UMEP-1 | SEGURIDAD EN JORNADA DE ORACIÓN 🙏🚓— umep1 (@umep1429180) November 25, 2025
Funcionarios policiales de la UMEP-1 brindan seguridad en el boulevard Los Próceres, frente al Hospital San Felipe, durante la Jornada de Oración realizada por el Partido Liberal en el marco de su cierre de campaña. pic.twitter.com/whu7bzEAyO
Tras un corto saludo, Hall regresó a su oficina sin ofrecer declaraciones a los medios. Durante el acto, la Policía Nacional informó que elementos asignados a la UMEP-1 permanecieron desplegados en el bulevar Los Próceres, frente al Hospital San Felipe, para garantizar la seguridad de los asistentes.
Estas acciones se realizaron horas antes del inicio del silencio político, que comienza a solo seis días de las elecciones generales del 30 de noviembre. Desde las 12:00 a. m. del martes 25 de noviembre quedan prohibidos los mítines, caravanas, instalación de afiches, publicaciones proselitistas en medios de comunicación y redes sociales, así como la difusión de encuestas o sondeos de cualquier tipo.
Aunque la propaganda debe cesar por completo, el artículo 223 de la Ley Electoral permite que los candidatos continúen compartiendo sus planes de gobierno, siempre que no soliciten el voto de manera directa. Las sanciones por infringir el silencio electoral establecido en la normativa son significativas.
Los infractores pueden enfrentar multas de hasta 50 salarios mínimos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene habilitados los canales de denuncia ciudadana, siempre y cuando se presenten pruebas de la infracción.