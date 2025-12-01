Partido Liberal asegura que Asfura y Mel Zelaya están reunidos

Tegucigalpa, Honduras.

En medio de una de las contiendas electorales más reñidas de la última década, el Partido Liberal de Honduras denunció este lunes una supuesta reunión entre Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, y Manuel Zelaya, coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresidente de la República. La información fue divulgada a través de las redes sociales del liberalismo, acompañada de un mensaje en el que pedían “respetar la democracia” y la voluntad popular.

El Partido Liberal publicó una imagen en la que se observa a Asfura y Zelaya, acompañada del texto: “¡RESPETEN A HONDURAS! ¡RESPETEN LA DEMOCRACIA! ¡BASTA DE SUCIAS NEGOCIACIONES!”.

La publicación también cuestiona: “¿Por qué están reunidos ‘Tito’ y Mel? ¿Qué están negociando? ¡Respeten la voluntad del pueblo!”.

Hasta el momento, ninguna de las partes mencionadas, ni Asfura ni Zelaya, ha emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la reunión. La imagen difundida por el Partido Liberal no detalla el contexto ni el lugar en el que supuestamente se habría llevado a cabo el encuentro. El señalamiento ocurre en un momento de alta tensión política, debido a lo cerrado del escrutinio presidencial. El último corte del Consejo Nacional Electoral (CNE) refleja que la diferencia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, continúa acortándose de forma sostenida.

Asfura mantiene ventaja mínima de 515 votos

Según la actualización más reciente del CNE, Asfura suma 749,022 votos, equivalentes al 39.91%, mientras que Nasralla registra 748,507 sufragios, para un 39.89% del total procesado. La distancia entre ambos es de apenas 515 votos, la más estrecha desde el inicio de las actualizaciones. En la tercera posición permanece Rixi Moncada, candidata de Libre, con 359,584 votos, correspondientes al 19.16% del escrutinio preliminar. Su porcentaje se ha mantenido estable en los cortes divulgados durante la madrugada.