"Nos verán encendidos": Rixi Moncada cierra campaña en Olancho

Olancho, Honduras

Durante el acto político en Catacamas, Moncada afirmó que, de llegar al poder, impulsará lo que denominó como una transformación económica.

Rixi Moncada , candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), realizó este domingo su cierre de campaña en los municipios de Catacamas y Juticalpa , en el departamento de Olancho, donde lanzó fuertes advertencias a sus opositores y presentó parte de su propuesta económica.

Aseguró que su plan contempla “desprivatizar el dinero”, eliminar exoneraciones y “distribuir la riqueza entre los 10 millones de hondureños”, estableciendo que todos deben contribuir con el pago de impuestos.

En su discurso también advirtió a los partidos contrarios que Libre no permitirá irregularidades en las elecciones generales del 30 de noviembre. Señaló que, si se intenta un fraude electoral, su movimiento reaccionará “encendido como el más grande volcán de la historia de Honduras”.

Más tarde, en Juticalpa, reiteró que no permitirán que se les “robe” el triunfo, e instó a la militancia a defender la voluntad popular en las urnas.

La aspirante presidencial también abordó los audios atribuidos a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López. De acuerdo con Moncada, estos materiales evidencian un plan estructurado para interferir en el proceso electoral. Aseguró que el contenido “delata el plan macabro de la oligarquía de Honduras”.

Según las declaraciones de Rixi, Salvador Nasralla y Nasry Asfura representan los intereses señalados en las grabaciones atribuidas a López. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las entes de investigación.

El cierre de campaña de Moncada se da a 14 días de los comicios generales, en medio de una creciente tensión entre la oposición y el oficialismo.