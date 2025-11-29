Mensaje de María Elvira Salazar a Honduras antes de las elecciones

La congresista republicana de Estados Unidos María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental, difundió este sábado un mensaje dirigido a Honduras, a pocas horas de que el país acuda a las urnas para elegir a su próximo gobernante.
“Mañana Honduras se juega su futuro en las urnas. El pueblo hondureño tendrá que elegir entre una candidata socialista y comunista, admiradora de Fidel Castro y Nicolás Maduro... o la libertad y la economía de mercado”, expresó Salazar en un video publicado en sus redes sociales.
Este domingo 30 de noviembre, más de 6.5 millones de ciudadanos habilitados escogerán entre cuatro aspirantes presidenciales quién sucederá a Xiomara Castro al frente del Poder Ejecutivo.
Mañana Honduras se juega su futuro en las urnas. 🇭🇳🇺🇸— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) November 30, 2025
El pueblo hondureño tendrá que elegir entre una candidata socialista y comunista, admiradora de Fidel Castro y Nicolás Maduro... o la libertad y la economía de mercado.
El continente ya está dejando atrás al socialismo del...
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), las votaciones se desarrollarán entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., y los primeros resultados preliminares se divulgarán a partir de las 9:00 p.m.
Salazar afirmó que “el continente ya está dejando atrás el socialismo del siglo XXI, y Honduras debe hacer lo mismo”.
La congresista, quien aseguró representar a “miles de hondureños” del Distrito 27 de Florida, concluyó con un llamado directo: “Es hora de decir, de una vez y por todas: NO al comunismo, NO al socialismo, NO a Libre”.