Mensaje de María Elvira Salazar a Honduras antes de las elecciones

Washington, Estados Unidos.

La congresista republicana de Estados Unidos María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental, difundió este sábado un mensaje dirigido a Honduras, a pocas horas de que el país acuda a las urnas para elegir a su próximo gobernante.

“Mañana Honduras se juega su futuro en las urnas. El pueblo hondureño tendrá que elegir entre una candidata socialista y comunista, admiradora de Fidel Castro y Nicolás Maduro... o la libertad y la economía de mercado”, expresó Salazar en un video publicado en sus redes sociales.