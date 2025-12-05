Marlon Ochoa denuncia

Tegucigalpa, Honduras.

"Estos hechos que describo no son aislados, forman parte de una operación coordinada entre fuerzas internas de la cúpula del bipartidismo y una injerencia extranjera aliada que está imponiendo una decisión electoral que corresponde al pueblo soberano", dijo Ochoa en una rueda de prensa.

El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) , Marlon Ochoa , denunció la noche del jueves un "golpe" y "fraude" electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la "injerencia" de Estados Unidos a través de un "siniestro" plan.

El consejero del CNE alertó de que hay un "golpe electoral" en los comicios generales del 30 de noviembre por medio de un plan de fraude que involucraría al Partido Nacional y a las otras dos consejeras del ente electoral y a la empresa responsable de la transmisión preliminar de votos.

A lo que se sumaría, esa "injerencia extranjera" en relación al apoyo público del presidente estadounidense, Donald Trump, al conservador aspirante a la Presidencia Nasry 'Tito' Asfura, bajo la bandera del Partido Nacional y quien hoy lidera de manera ajustada los resultados preliminares de las elecciones hondureñas.

Con el 87.54% de las actas escrutadas, Asfura acumula 1,127,254 votos (40.21%), mientras que Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, queda en un segundo lugar con 1,106,796 votos (39.48%).

"Hemos recibido varios informes preliminares y lo que todos, sin falta, tienen en común es que ignoran el elefante en la habitación. Ni uno solo de estos informes menciona que el presidente de los Estados Unidos intervino directamente, censuró a una candidata y apoyó a otro candidato", señaló Ochoa.

El consejero se refiere a la aspirante presidencial Rixi Moncada, del izquierdista Libre, que ha quedado relegada a un tercer lugar con 536.439 votos (19,33%) y a quien Trump puso del lado de los "comunistas".

Ochoa inició la conferencia de prensa alertando de que "el sistema de transmisión de los resultados electorales TREP (sistema de divulgación preliminar) es una verdadera trampa. Sus deficiencias constatadas conducen a que no exista ninguna certeza sobre los resultados, especialmente en los niveles presidencial y de diputados".