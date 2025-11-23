Piden sesión especial en la OEA por situación electoral

Los Estados miembros del Consejo Permanente de la OEA solicitaron una sesión extraordinaria para analizar la situación política de Honduras a pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre.
La Misión Permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) comunicó que respaldarán la convocatoria del Consejo Permanente prevista para el 25 de noviembre de 2025.
La intención es que los Estados miembros analicen la situación política del país a pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre.
La solicitud surge en un ambiente marcado por la tensión política y el interés de distintos sectores en asegurar un proceso transparente y acompañado por la comunidad internacional.
Según el documento enviado al organismo, la sesión está programada para las 2:30 p.m., siguiendo la propuesta establecida en la comunicación.
La delegación también solicitó incorporar a dos panelistas hondureños en la agenda de trabajo: Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)
Desde Washington D.C., la representación hondureña reafirmó su compromiso con la OEA y destacó que esta reunión será clave para fortalecer la observación internacional y la estabilidad del proceso electoral.