Piden sesión especial en la OEA por situación electoral

Tegucigalpa, Honduras.

Los Estados miembros del Consejo Permanente de la OEA solicitaron una sesión extraordinaria para analizar la situación política de Honduras a pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre.

La Misión Permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) comunicó que respaldarán la convocatoria del Consejo Permanente prevista para el 25 de noviembre de 2025.

