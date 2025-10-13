Consejeros del CNE se reúnen con representantes de misión de observación electoral de la Unión Europea

El pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo este lunes una reunión con representantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), como parte de los preparativos para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025.
El encuentro fue dirigido por Tania Marques, jefa adjunta de la MOE-UE, y se llevó a cabo en la sede del CNE. La reunión reafirmó el compromiso de Honduras con la transparencia, la cooperación internacional y la integridad del proceso electoral, a pocas semanas de la cita en las urnas.
La MOE-UE, enviada por la Unión Europea, tiene como objetivo acompañar el proceso electoral, observar su desarrollo y presentar un análisis independiente sobre su transparencia y legalidad.
Según detalló Tania Marques, la Unión Europea desplegará alrededor de 100 observadores en las próximas elecciones, quienes acompañarán el proceso previo, durante y después de los comicios.
El pasado 2 de octubre, el eurodiputado Francisco Assis, delegado del Parlamento Europeo para las relaciones con Mercosur y Brasil, fue designado como Observador Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
Assis, licenciado en Filosofía por la Universidad de Oporto y reconocido experto en América Latina, declaró que “es un honor liderar esta misión que ofrecerá una evaluación independiente e imparcial del proceso electoral”.
Agregó que “mientras los ciudadanos hondureños se preparan para acudir a las urnas, esta MOE demuestra una vez más el compromiso de la Unión Europea con el apoyo a la democracia en Honduras, en consonancia con nuestra larga colaboración con el país”.
La misión permanecerá en Honduras hasta la conclusión del proceso electoral. Tras los comicios, la Unión Europea presentará una declaración preliminar, ofrecerá una conferencia de prensa y publicará un informe final con recomendaciones para fortalecer los próximos procesos democráticos.