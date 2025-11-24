CCIC sostiene diálogo con Salvador Nasralla sobre visión económica e inversión

Cortés, Honduras.

Durante la reunión, realizada en San Pedro Sula con miembros de la Junta Directiva y empresarios afiliados, Nasralla expuso los principales lineamientos de su propuesta de gobierno, con énfasis en la reactivación económica y la generación de empleo.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) sostuvo este lunes un encuentro con Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, como parte de una serie de conversaciones que se desarrolla con aspirantes de distintas organizaciones políticas de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

El aspirante destacó que el departamento de Cortés continúa siendo un eje vital para la economía nacional debido a su aporte industrial, logístico y comercial.

Nasralla aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsará un marco que favorezca la inversión privada y la creación de nuevas empresas, al tiempo que reiteró que su administración actuará con criterios de equidad y respeto institucional. “Nuestra obligación es gobernar para todos, sin distinción política”, expresó ante los representantes del sector privado.

Por su parte, la CCIC valoró el encuentro como un espacio necesario para escuchar propuestas de primera mano y promover un diálogo que contribuya a elevar la calidad del debate público. La institución señaló que abrir la puerta a estos intercambios permite evaluar con mayor claridad las visiones económicas de cada candidatura y facilita que la ciudadanía acceda a información útil antes de votar.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, reiteró que el desarrollo sostenible del país depende de condiciones que aseguren libertad económica, seguridad jurídica y respeto a la iniciativa privada. Indicó que estos pilares, junto con la transparencia y el fortalecimiento institucional, son indispensables para atraer inversión productiva y generar empleo de calidad.

Asimismo, la Cámara insistió en la importancia de un proceso electoral transparente y confiable, y recordó su campaña “Si votas, ganamos todos”, orientada a promover la participación ciudadana.

La organización empresarial llamó a los hondureños a acudir a las urnas de manera informada y responsable el próximo 30 de noviembre, subrayando que la decisión de cada votante influirá directamente en el rumbo del país.