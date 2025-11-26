Andrés Ehrler analiza impacto político en el turismo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.

A pocas horas de la emisión de una nueva edición de Hablemos de Política, programa producido por LA PRENSA, la periodista Kimberly Molina presenta una conversación a profundidad con Andrés Ehrler, presidente de la Cámara Nacional del Turismo de Honduras (Canatur), quien analiza cómo el clima político y el proceso electoral influyen directamente en la industria turística del país. La entrevista completa saldrá al aire este miércoles a las 6:00 de la noche por los caneles oficiales de Diario La Prensa, pero estos son algunos de los puntos clave adelantados por el representante del sector.

Una industria “frágil” ante la inestabilidad

Ehrler expone que la afectación al turismo no es reciente: afirma que desde 2009 cada crisis política, cambio de gobierno o conflicto institucional ha incidido en la llegada de turistas y en los ingresos del sector. Señala que la industria genera alrededor de 300 mil empleos, por lo que su vulnerabilidad repercute sobre buena parte de la economía nacional.

Caída en el turismo interno y presiones económicas

El presidente de Canatur adelanta que el país experimentó en marzo la primera gran contracción turística del año, especialmente en el mercado nacional. Problemas como inseguridad, deterioro de carreteras y menor capacidad económica de la población — sumados a la salida de la maquila y de organismos como USAID— han reducido la movilidad y el consumo turístico. Asimismo, menciona que las empresas del sector reportan disminuciones entre 15% y 20% en sus ventas. Añade que invasiones de tierras vinculadas a grupos políticos generan temor entre turistas nacionales y extranjeros.

Desafíos de imagen y necesidad de propuestas claras

Ehrler compara la imagen internacional de Honduras con la de países vecinos y asegura que la comunicación oficial, centrada en confrontaciones y cifras de violencia, no contribuye a atraer visitantes. Destaca que por una década no se registra la muerte ni percances de turistas en el país, un dato que —según indica— debería comunicarse con mayor eficacia.