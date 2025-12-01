Alexander López lidera en El Progreso y se acerca a su sexto mandato

El alcalde de El Progreso, Yoro, Alexander López Orellana está a la cabeza en los resultados preliminares que ha proporcionado en Consejo Nacional Electoral, CNE.
Aunque el margen no es tan amplio, con el 45.65% de las actas escrutadas, López Orellana lleva 11,394, y supera por 964 marcas a Eduardo Díaz del partido Libertad y Refundación.
Díaz lleva 10,430 votos, mientras que la nacionalista Kenia Perelló lleva 5,754. Se han escrutado 189 de 414 actas. Además, hay 1,130 nulos y 683 en blanco.
López, quien fue muy cercano a Nasralla en tras ganas las primarias, lleva 20 años en el poder. En las primarias iba con Jorge Cálix y desde el triunfo en las elecciones de marzo, se le vio muy cerca de Nasralla.
El autodenominado Pingüino, así como van los escrutinios, estarían quedándose con cuatro regidurías, Libre con cuatro y el Partido Nacional dos.