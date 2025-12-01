Alexander López lidera en El Progreso y se acerca a su sexto mandato

Alexander López del Partido Liberal, quien lleva 20 en la municipalidad ribereña, supera a Eduardo Díaz de Libre con el 45.65% de las actas escrutadas

  • Alexander López lidera en El Progreso y se acerca a su sexto mandato

    Alexander López fue acompañado por Nasralla el domingo, días de las elecciones generales.
El Progreso, Yoro

El alcalde de El Progreso, Yoro, Alexander López Orellana está a la cabeza en los resultados preliminares que ha proporcionado en Consejo Nacional Electoral, CNE.

Aunque el margen no es tan amplio, con el 45.65% de las actas escrutadas, López Orellana lleva 11,394, y supera por 964 marcas a Eduardo Díaz del partido Libertad y Refundación.

¿Fin de la "era Quintín"? Resultados municipales en Choluteca

Díaz lleva 10,430 votos, mientras que la nacionalista Kenia Perelló lleva 5,754. Se han escrutado 189 de 414 actas. Además, hay 1,130 nulos y 683 en blanco.

López, quien fue muy cercano a Nasralla en tras ganas las primarias, lleva 20 años en el poder. En las primarias iba con Jorge Cálix y desde el triunfo en las elecciones de marzo, se le vio muy cerca de Nasralla.

El autodenominado Pingüino, así como van los escrutinios, estarían quedándose con cuatro regidurías, Libre con cuatro y el Partido Nacional dos.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más