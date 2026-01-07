UTH inicia la celebración de su 40 aniversario con el lanzamiento de su camisa conmemorativa

San Pedro Sula.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) conmemora 40 años de su fundación, consolidándose como una de las instituciones educativas más influyentes del país. Cuatro décadas de trabajo sostenido han permitido formar miles de profesionales que hoy aportan al desarrollo social, económico y productivo de Honduras, llevando el nombre de la universidad con orgullo dentro y fuera de sus fronteras. Este aniversario representa mucho más que una cifra. Es el reflejo de una trayectoria marcada por la innovación académica, el compromiso con la excelencia y una visión clara de futuro. La UTH ha sabido adaptarse a los cambios del mundo moderno sin perder su esencia, fortaleciendo su misión de educar con valores y responsabilidad social.

Como parte de esta celebración, la universidad ha preparado una agenda de actividades que se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas. Estos eventos están diseñados para reforzar la cultura corporativa, la identidad de marca y el sentido de pertenencia entre estudiantes, docentes, colaboradores y egresados, quienes son pieza clave de esta historia de éxito. El inicio oficial de las festividades se dio con el lanzamiento de la camiseta conmemorativa del 40 aniversario, una prenda de vibrante color verde, distintivo de la UTH. Durante el evento, el presidente y fundador de la universidad, el ingeniero Roger Valladares, dirigió un mensaje emotivo a los asistentes y posteriormente firmó las camisetas entregadas, convirtiéndolas en un recuerdo cargado de simbolismo, historia y orgullo institucional.