Supermercados Colonial y Pro-Alas unen fuerzas para proteger a la Guacamaya Roja y la biodiversidad de Honduras

Supermercados Colonial, en su constante labor como Empresa Socialmente Responsable, ha dado un paso firme en la protección del patrimonio natural del país al formalizar una alianza estratégica con la ONG Pro-Alas. Esta prestigiosa organización se dedica activamente a la protección, investigación y conservación de las aves de Honduras, con un enfoque especial en la emblemática Guacamaya Roja, declarada con orgullo como el ave nacional. Para dar inicio a este importante compromiso de colaboración, la cadena de supermercados realizó un significativo donativo inicial de US$2,000. Este aporte económico marca el punto de partida de una relación a largo plazo que busca fortalecer de manera directa las acciones de conservación en el territorio, promover la educación ambiental en la sociedad y contribuir activamente a la protección de la rica biodiversidad hondureña.

La iniciativa no solo involucra a ambas instituciones, sino que también abrirá un canal directo para que la ciudadanía se sume activamente a la causa. Próximamente, los clientes de Supermercados Colonial podrán adquirir productos oficiales de Pro-Alas en todas las sucursales físicas y en su tienda en línea. Entre los artículos disponibles se encontrarán tote bags, tazas y paquetes de pegatinas, cuyas ventas se destinarán íntegramente a los programas de conservación de la ONG.

Además de la mercancía oficial, el convenio contempla el lanzamiento de una bolsa reutilizable de edición especial inspirada en Macaw Mountain. Este producto tendrá un doble propósito ambiental de gran relevancia: por un lado, busca reducir el uso de plásticos de un solo uso en las compras diarias, y por el otro, generará fondos adicionales, ya que una parte de lo recaudado se redirigirá a los proyectos que impulsa Pro-Alas.