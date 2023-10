Sportline regresa a Multiplaza

Pollet Cañadas, gerente de Mercadeo del grupo de tiendas Sportline, agregó, “Estamos muy contentos de anunciar una nueva tienda más en el país y sobre todo que estamos regresando a donde Sportline nació hace 26 años en el país, Sportline con su nuevo concepto de tienda, está listo para ofrecer a todos los deportistas y clientes amantes de la ropa deportiva, una nueva experiencia de compra con marcas número uno a nivel internacional como ser: NIKE, Under Armour, ON Cloud, Fila, HOKA, Saucony, Converse, PUMA, Jack & Jone, Only Play, Brooks, POLO y por supuesto nuestra marca de casa ZTEK, donde podrán encontrar productos en todas las categorías deportivas, no solo en ropa y calzado, sino también una área extensa de accesorios.