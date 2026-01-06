Banco de Occidente y Visa llevan a sus clientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Visa y Banco de Occidente lanzaron una promoción exclusiva que conecta el uso cotidiano de las tarjetas con uno de los eventos deportivos más importantes del mundo: la Copa Mundial de la FIFA 26. Bajo el lema “Tu pasión merece vivirse con todo”, ambas marcas invitan a sus tarjetahabientes a participar por experiencias únicas que permitirán vivir el Mundial de una forma privilegiada. La promoción está dirigida a los tarjetahabientes Visa de Banco de Occidente, quienes podrán participar automáticamente al realizar compras iguales o superiores a 700 lempiras entre el 7 de enero y el 7 de abril de 2026. Las transacciones pueden efectuarse tanto en comercios locales como internacionales, incluyendo compras en línea, facilitando así la participación desde cualquier lugar.

Como premio principal, dos ganadores serán seleccionados para recibir un paquete completo para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26, que incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento para dos personas por hasta cinco noches y entradas para dos partidos de la fase de grupos. Todo el viaje será cubierto en su totalidad, convirtiendo este sorteo en una oportunidad difícil de igualar. Además del gran premio, la promoción contempla sorteos semanales de artículos ideales para disfrutar el Mundial desde casa, como televisores, hieleras y asadores. Estos incentivos buscan mantener viva la emoción durante todo el período promocional y premiar la fidelidad de los clientes que utilizan sus tarjetas Visa de Banco de Occidente.