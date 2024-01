Falta de presupuesto afecta la ejecución de instituciones

“Ese es un tema sumamente importante, que va a marcar todo el quehacer del desarrollo de este año. En la Ley Orgánica del Presupuesto está estipulado que al no aprobarse en el período correspondiente, el instrumento anterior sigue y esto implica que las instituciones tienen para 2024 nuevos planes operativos anuales, tienen acciones concretas por realizar, obligándolas a iniciar con los recursos que se tenía en 2023.

La lideresa gremial consideró que de no aprobarse el nuevo instrumento, “hay un consecuente retraso de las acciones previstas porque no todas las instituciones hacen lo mismo que el año anterior, sino lo que se esperan son cambios, especialmente en los procesos de inversión pública; todo esto retrasa las acciones que el gobierno tiene previstas y ya sabemos lo que implicó en 2023 la baja ejecución que tuvo en los primeros siete meses; entonces, es una historia que no queremos que se vuelva a repetir, que las instituciones dispongan, hagan viable la programación de las actividades previstas en los tiempos adecuados”.

Indicó que “como Colegio de Economistas nos sumamos a esa excitativa de que debe de haber ese diálogo abierto y sincero del gobierno y de la empresa privada.