Comunicado: Vecinos de Merendon Hills solicitan revisión del proyecto MH RESIDENCES

Atención Corporación Municipal de San Pedro Sula;

Excelentísimo Señor Alcalde

Roberto Contreras Mendoza

Departamento de Urbanismo

Departamento de Permisos de Construcción

Nosotros, los miembros de la Comunidad de Vecinos y Patronato Pro-Mejoramiento de Merendon Hills, le solicitamos a la Honorable Corporación Municipal, presidida por el Excelentísimo Señor Alcalde Roberto Contreras Mendoza, y a los departamentos involucrados en la aprobación del proyecto MH RESIDENCES, que pretende construirse en afectación de todos los vecinos de dicha residencial, considere lo siguiente:

1) El Complejo Inmobiliario Privado “MERENDON HILLS” es una urbanización compuesta por lotes destinados a la construcción de inmuebles HABITACIONALES UNIFAMILIARES Y A LA HABITACIÓN DE CONDOMINIOS . La misma dispone de una cerca perimetral con acceso y salida controlada por portones metálicos, operados electrónicamente o por guardias de seguridad ubicados en una caseta de vigilancia. - Así fue diseñada, así fue vendida al público, y así se ha desarrollado hasta la fecha. El Complejo Inmobiliario Privado “MERENDON HILLS” es un proyecto geográficamente aislado, y no constituye acceso para ningún lugar, comunidad, o acceso público.

2) Por fuera del cerco perimetral de Merendon Hills, se encuentran unos terrenos identificados por nuestra comunidad como “parcelas Los Tucanes” QUE NUNCAPERTENECIERON NI PERTENECEN A DECORESA, NI A SU DESARROLLO INMOBILIARIO MERENDON HILLS.

3) Dentro de un área aproximada de Dos Mil Varas Cuadradas (1,414.87 metros cuadrados) se pretende construir un edificio, que para efectos de mercadeo en redes sociales lo han denominado “MH RESIDENCES”. Dicho proyecto, según dibujos que han salido para la preventa al público, consta de más de 14 niveles, y se puede constatar, que pretenden:

a. Utilizar dentro del proyecto, áreas verdes y aceras, propiedad de DECORESA/MERENDON HILLS, para poder expandir un proyecto de esa magnitud dentro de un área tan pequeña.

b. Derribar un muro perimetral que pertenece a la desarrolladora DECORESA, para poder acceder a terrenos privados de la residencial, siendo que, en este momento, la Municipalidad de San Pedro Sula según consta en Comunicación emitida por la misma, en fecha 9 de junio del 2021, donde el Departamento de Urbanizaciones, aclara lo siguiente “este proyecto (Merendon Hills) no tiene constancia de entrega de esta área a la Municipalidad de San Pedro Sula”, situación que sigue vigente hasta la fecha.

c. No cumplir con los retiros que exige la ley, “incrustando” un edificio que por su tamaño, no debería poder construirse en un espacio tan pequeño.

d. Usar las áreas de aceras de la residencial MERENDON HILLS para completar su diseño.

e. Usar las calles de la residencial para entrada y salida del estacionamiento.

f. Exigir a la Municipalidad de San Pedro, que establezca una “servidumbre de tránsito” contraria a lo que establece el Código Civil, que establece en su Artículo 826 que solamente se puede solicitar servidumbre a un “camino público”: “Si un predio se halla destituido de toda comunicación con el camino público, por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo todo otro perjuicio.”

Cabe aclarar, que el procedimiento legal correcto es que el desarrollador del proyecto “MH RESIDENCES” debe solicitar una servidumbre de tránsito para poder acceder al Boulevard Mackay, al dueño del terreno vecino que sí colinda con el boulevard, misma que debe ser presentada al Juzgado correspondiente, para tener acceso a vías públicas, respetando los procedimientos legales vigentes: y no es la Municipalidad de San Pedro Sula quien debe autorizar esta figura, ya que al hacerlo estaría incurriendo en abuso de autoridad.

La Comunidad en pleno del Complejo Inmobiliario Privado “MERENDON HILLS” y su Patronato, se opone rotundamente a la ejecución de proyectos que ponen en riesgo a los vecinos que residimos en la misma, y que tenemos derecho a defenderla.

Sumado a lo anterior, queremos dejar constancia de lo siguiente:

En fecha 16 de noviembre del año en curso, tanto la Comunidad en pleno del Complejo Inmobiliario Privado “MERENDON HILLS” y su Patronato, así como la Sociedad Desarrollo Comercial y Residencias, S.A. de C.V. (DECORESA) presentamos senda oposición a la solicitud presentada por la Sociedad Sistema de Inversión de Valores, S.A. de C.V. (MH RESIDENCES) para poder demoler un muro que está dentro de terrenos privados de DECORESA, y que en su oportunidad serán transferidos al Patronato Pro Mejoramiento de la Residencial Merendon Hills, siendo que ese muro se encuentra en TERRENOS PRIVADOS DE DECORESA, y no es la Municipalidad de San Pedro quien puede o debe autorizar dicha demolición por estar en terrenos privados.

En este acto llamamos a las autoridades municipales a no otorgar permisos ambientales ni de construcción, sin permitirnos a nosotros, la Comunidad en pleno del Complejo Inmobiliario Privado “MERENDON HILLS” y su Patronato, exponer nuestros argumentos técnicos y legales, “ENFATIZANDO” que vamos a seguir presentando las denuncias necesarias para evitar la construcción de este complejo habitacional.

Además, denunciamos que algunos miembros de la Comunidad hemos sido objeto de intimidación y amenazas (directas e indirectas) por parte del representante legal de la Sociedad Inversión de Valores, S.A. de C.V. (MH RESIDENCES) desde el mes de Julio del 2023 y hasta la fecha: utilizando autoridades policiales y del Ministerio Público para efectos de intimidar y amenazar a quienes nos oponemos a la construcción de tan disparatado proyecto. Solo en la última semana del mes de octubre (entre los días 24 al 28) en la residencial, fuimos objeto de intimidación y acoso en siete (7) oportunidades por parte de algunos miembros de la policía municipal quienes se transportaban en las patrullas 2114, 208 y 73, quienes ingresaron a la colonia amenazando a los guardias y miembros de la junta directiva con llevarlos detenidos y/o arrancar los portones y plumas de seguridad; así como visitas injustificadas de la policía preventiva, DPI, Policía antidrogas. Todo esto con el objeto de hacernos sentir atemorizados y para que desistiéramos de nuestra oposición a la construcción de esta torre.

Tal como lo venimos haciendo desde julio del 2023, seguiremos defendiendo nuestro derecho contra cualquiera que quiera obtener lucro a costa del esfuerzo de toda una comunidad, que hemos trabajado por años en construir un entorno seguro que brinde paz y armonía a sus colonos.

Lo relatado anteriormente nos obliga a manifestar nuestro apoyo a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, precedida por el alcalde Roberto Contreras Mendoza, para que con su buen juicio y en la correcta aplicación de la ley, se garantice el desarrollo urbano y crecimiento de nuestra ciudad y que esté entorno a lo que indica nuestra legislación nacional y las regulaciones municipales vigentes, respetando además la propiedad privada y pública.

Atentamente,

Los miembros de la Comunidad de Vecinos y Patronato Pro Mejoramiento de Merendon Hills

San Pedro Sula, 5 de Diciembre del 2023.