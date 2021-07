Autorizan al BCIE a emitir bonos en lempiras para financiar viviendas

TEGUCIGALPA

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) autorizó al Banco Centroamericano de Integración Económica la colocación de bonos en lempiras en el mercado doméstico para financiar al sector construcción, específicamente vivienda para clase media.

Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE, anunció ayer que esperan la aprobación de ciertos trámites para emitir los primeros $50 millones en lempiras. Agregó que eso vendrá a estimular el mercado de capitales y los bancos tendrán la oportunidad de comprar bonos de una institución como el Banco Centroamericano que cuenta con una calificación “AAA”.

Honduras, Costa Rica y República Dominicana son parte de un proyecto regional de colocación de deuda pública en moneda nacional que impulsa ese Banco.

Además 1- El BCIE aprobó en el año pasado $846,7 millones en préstamos para el sector público y desembolsó 548,9 millones.

2- La disponibilidad que tiene Honduras con ese banco es de alrededor de $600 millones por año.

3- Honduras tiene una cartera de proyectos por $1.814,3 millones entre los sectores público y privado.

El programa del BCIE es colocar 100 millones de dólares en bonos en lempiras para financiar vivienda clase media.

Lo anterior se suma a los $150 millones aprobados al gobierno hondureño para vivienda resiliente, con el objetivo de favorecer a 29,500 familias vulnerables afectadas por las tormentas Eta y Iota.

En el país se requieren 435,167 viviendas nuevas, según Hábitat para la Humanidad Honduras. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Honduras se registran 2,158,042 viviendas. La población es de 9,362,596 personas.

El programa de vivienda clase media busca atender a un creciente mercado que busca una solución habitacional con créditos a largo plazo y tasas de interés atractivas. Mossi, quien participó ayer en un conversatorio con los medios de comunicación de Honduras, explicó que la tasa de interés que ofrecerán con la emisión de bonos aún no se ha definido, pero no deberían ser mayores a 8% anual. Los plazos no serán menores a ocho años.

El gobierno hondureño promueve un proyecto con una tasa de interés de 8.7% para vivienda de clase media y de 5% para vivienda social.

Los fondos de esa iniciativa proceden de un fideicomiso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y el Banco Central de Honduras (BCH).