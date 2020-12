Sector obrero a la espera de negociar salario mínimo con empresa privada y Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.

El miembro de la comisión para la negociación del salario mínimo, Alberto Taibo, manifestó que están en la entera disposición de comenzar las reuniones, ya que la Secretaría de Trabajo aún no ha realizado la convocatoria a la reunión tripartita, Gobierno, empresa privada y sector obrero.



De acuerdo con la ley, el nuevo salario mínimo entraría en vigencia en enero próximo, pero las empresas aseguran que la negociación será técnica porque han reportado pérdidas muy fuertes este año por el COVID-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota.



“No nos gusta esta situación de no poder hablar ni llegar a acuerdos, porque de una u otra manera cualquier ayuda le puede beneficiar al trabajador”, dijo.



“No es que será muy grande, pero peor es nada, entonces estamos en la disposición de llegar a la reunión. “Sea que lo hagamos o no, tenemos que tener responsabilidad porque no nos parece correcto que algunos sectores no han nombrado sus representantes”, añadió el dirigente.

Puede leer: Ofrecen $1,680 millones para la reconstrucción de Honduras

Solo 551,834 trabajadores en Honduras podrían tener un ajuste salarial si se logra un acuerdo entre empresarios, obreros y Gobierno en la negociación del salario mínimo para el próximo año 2021. Esta cantidad de hondureños representa solo un 17% de los trabajadores que devengan entre uno y dos salarios mínimos en el país, según los resultados de la Encuesta de Propósitos Múltiples 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Los representantes de los obreros dicen estar conscientes de la difícil situación que atraviesa el país en términos económicos.

“Nos preocupa porque en otros años las reuniones ya van avanzadas para esta fecha y ya la ley manda que será negociado a finales del año para que entre en vigencia al siguiente, que en este caso es 2021”, manifestó.



Mencionó que “estamos dando la oportunidad al Gobierno y al sector privado de negociar por dos o tres año, creo que podemos llegar a un acuerdo”.

Impase

Taibo señaló que “el sector privado ha estado diciendo que la situación económica del país es difícil, por lo tanto, no se debe dar un aumento salarial, pero la ley manda que tenemos que reunirnos”.



“Los dos fenómenos naturales vinieron a impactar la economía, nosotros lo entendemos, pero debemos sentarnos porque es un mandato de la ley para buscar una solución”, indicó.

Además: Nuevo aumento a precio de combustibles en Honduras el lunes



“Lo más justo en este momento es que la sociedad hondureña pueda tener y tranquilidad y saber que las comisiones actuamos con responsabilidad”, concluyó.

El principal problema del mercado laboral continúa siendo el subempleo, y para el último año alcanzó el 50%, según un informe que elaboró recientemente el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y se dio a conocer a inicios del pasado mes de noviembre.

Lo anterior implica que del total de ocupados, cerca de 2 millones de personas trabajan más de 44 horas a la semana; sin embargo, sus ingresos no llegan ni siquiera el salario mínimo.

La gremial de la empresa privada estima que como efecto directo de la pandemia se han perdido unos 500,000 empleos debido al recorte de personal en las empresas o en el peor de los casos, el cierre definitivo de las operaciones comerciales.

Conforme a proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), se estima que en este año el 71% de los hogares alcanzarán el umbral de pobreza producto de la crisis.