BCIE dispone de $296 millones para proyectos en Honduras este año

Tegucigalpa, Honduras.



El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dispone de 296 millones de dólares (L7,281.6 millones) para financiar proyectos de desarrollo en Honduras este año, informó Manuel Torres, gerente de País Honduras de la institución.



“Para el año 2019 tenemos 250 millones de dólares disponibles para infraestructura productiva, tenemos 30 millones para un proyecto de agua y saneamiento en la ciudad de Gracias y tenemos 16 millones para un proyecto de desarrollo rural”, para totalizar 296 millones de dólares, detalló.

Torres Lezama ahondó en qué materia de preinversión y cooperación técnica el BCIE trabajará con Honduras en temas como infraestructura vial, agua y saneamiento, cambio climático, reducción de la pobreza y sector financiero.



Torres agregó que “nuestras estrategias de país están alineadas con las prioridades de gobierno y en ese sentido el gobierno ha priorizado la infraestructura logística y esto permitirá dinamizar las zonas económicas que tiene el país como el occidente, oriente, corredor turístico, entre otros”.



Compromiso



El presidente Hernández reconoció el valioso aporte del BCIE para impulsar el sistema económico, el fortalecimiento del golfo de Fonseca y la Unión Aduanera, entre otras iniciativas regionales.



Subrayó que “el BCIE es nuestro banco y aunque a veces he sido crítico del mismo, igual quiero decir que me siento orgulloso de lo que han logrado, en especial con la calificación del banco alcanzada recientemente”.



“He sentido en los presidentes de la región un cambio de actitud favorable con el banco; me alegra mucho la incorporación de Corea (del Sur como socio extrarregional) y es algo que abre puerta y oportunidades”, apuntó el titular del Ejecutivo.



Añadió que Honduras ha apostado fuerte por la infraestructura vial y sigue enfocado en los seis sectores que enmarca el Programa Honduras 20/20.



Hernández destacó que trabajan por fortalecer el acceso a crédito para la mipymes.