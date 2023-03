Exjugador NFL, sentenciado a prisión tras dar brutal golpiza a su novia

Zac Stacy, exjugador de la NFL, fue condenado a seis meses de prisión por un caso de brutal violencia doméstica contra su pareja Kristi Evans en noviembre de 2021. Un juez del condado de Orange en Florida emitió el fallo en su contra, además fue sentenciado a un año de libertad condicional.

La denuncia se formalizó ese mismo mes, cuando Evans hizo púbico un video en el que se muestran las agresiones de Stacy.

En el clip, se puede ver cómo el excorredor de Los Angeles Rams y los Jets de Nueva York golpea a su pareja y la estrella contra una pantalla de televisión, todo enfrente del bebé de cinco meses que habían procreado.

“Me dio un puñetazo, una bofetada, me levantó literalmente y me tiró contra el televisor y luego (él) me levantó y me golpeó contra el asiento hinchable de mi hijo por la garganta. No es la primera vez que se muestra violento conmigo. Temo por mi seguridad y por la de mis hijos. Mis lesiones por este incidente son graves y probablemente permanentes por lo que me han dicho”, relató Evans en 2021 a los jueces del caso.