Xavi deja dura frase sobre su futuro y le responde a Guardiola

“El día que los jugadores no estén conmigo, cogeré las cosas y me iré para casa. Hablamos mucho, no solo con los capitanes. Estamos tocados. Las derrotas contra el Madrid en una final cuestan de digerir, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva”, afirmó el técnico catalán en la rueda de prensa previa al partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra Unionistas Salamanca.

Con todo, Xavi reivindicó que sigue en el cargo porque “se han cubierto los objetivos” desde el momento de su fichaje: “Cuando me fichan, vienen a Qatar y me dicen que el club está muy mal y el objetivo es quedar cuartos, y quedamos segundos. El año pasado, el objetivo era ganar la Liga, así me lo hizo saber el presidente, y se ganaron la Liga y la Supercopa”.

Y añadió: “Este año el objetivo es ganar títulos. Se ha perdido uno contra el Madrid. Estuvimos muy mal y pedí perdón. No estuvimos altura de este club, pero el primer objetivo era clasificarse para los octavos de la ‘Champions’, y sobre todo ganar los títulos importantes: Copa, Liga y ‘Champions’”.

El preparador egarense negó que se haya instalado un clima de pesimismo en la hinchada azulgrana. De hecho, aseguró que los aficionados le dan ánimos por la calle, si bien insistió en que, “como todos los entrenadores”, se le valorará a final de curso por si cumple los objetivos y logra o no ganar títulos.

“Si no se gana y no se consiguen títulos, habrá consecuencias, lo he dicho desde el primer día. Nunca voy a ser un problema para el Barça. En el momento en el que me digan que soy un problema, ya me he marchado. Por encima de todo soy culer y quiero a este club”, aseveró.