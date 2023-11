¿Polémico? Xavi responde al dardo de Gündogan tras perder el Clásico

Xavi subrayó que todos los futbolistas “están enfadados” por la derrota contra el Madrid, algo que Gündogan puso en duda tras el encuentro al afirmar que le hubiera gustado ver “más enfado y decepción” en sus compañeros.

“La palabra conformidad no es del ADN Barça. Nosotros estamos por la excelencia. Las palabras de Gündogan no las hemos visto polémicas, estamos de acuerdo con lo que dijo. Perdimos el Clásico por errores nuestros. No hemos generado polémica en el vestuario”, argumentó Xavi, quien agregó que las críticas del alemán se deben también a una “cuestión cultural” del centrocampista.

Con todo, negó el técnico que las malas sensaciones de su equipo a partir del minuto 60 de aquel encuentro sea como consecuencia de un bajón físico: “Tuvimos desconexiones y errores puntuales”.

Por ello, el preparador del primer equipo azulgrana considera que el partido contra la Real -”un test de alto nivel”, avisó- debe servir para que sus jugadores sean capaces de controlar “los detalles” que causaron la derrota contra el equipo blanco.

“No hay nada perdido, estamos a cuatro puntos de los líderes y tenemos tiempo de subsanar estos errores”, puntualizó y reconoció que su equipo no lo tendrá fácil en el Reale Arena ante un “rival de mucho nivel” dirigido, en su opinión, por uno de los “mejores entrenadores” de LaLiga EA Sports.