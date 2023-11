Florentino lo quiso fichar y lo rechazó: “Le dije no al Real Madrid”

En los últimos días Florentino Pérez se ha hecho viral por esta frase que dijo en el programa ‘ El Chiringuito ’: “Todos los jugadores que he querido los he fichado”. Pero parece que no es así, pues hay un crack que lo rechazó.

“No me gustó la forma en la que terminó mi historia con la Roma. Cuando en el fútbol ya no te necesitan se pierde el respeto. Si Maldini, Del Piero, Baggio y yo estamos fuera del fútbol, significará algo, ¿verdad?”, añadió.

“Con un rol definido me gustaría volver. Y me gustaría con Mourinho, es el número uno, lo respeto mucho. Lamento no haber sido entrenado por él en mi carrera. En el Roma saben que si me necesitan para cosas serias estaré encantado de echarles una mano”, explicó.

La retirada fue algo duro para el mítico ‘10’ romano, que todavía añora la rutina del futbolista: “Echo de menos todo. Las concentraciones, el vestuario, la camiseta, la sala de masajes... Era mi vida. El bar y el café con mis compañeros, el viaje en autobús desde Trigoria (ciudad deportiva) al estadio. Extraño la rutina que ha marcado mi vida durante décadas”.

“Cuando todo terminó, los días quedaron vacíos. Después me sentí solo. Se acabó algo que me gustaba, que era mi vida. Pero no pensé que dolería tanto detener esa vida planificada, esa pasión que en mi mente podía seguir viviendo. No acepté la separación del fútbol”, desveló.