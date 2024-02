Xavi explota y deja fuerte dardo al Real Madrid: “Lo ve un ciego”

“Si no se cumplen los objetivos, tendré que irme. Os lo he dicho siempre. Cuando llego hacemos una buena temporada y el objetivo se cumple muy bien, con posibilidad hasta de luchar por LaLiga. El segundo año es muy bueno, pero en este no estamos cumpliendo expectativas aunque aún no se ha acabado y podemos competir los dos títulos. Lo que ha dicho el presidente es lo que dije yo hace un mes. Cuando los objetivos no se cumplen... por eso he tomado la decisión. No me voy por la prensa ni por la salud mental, es porque los objetivos no se han cumplido. El club necesita un cambio por el bien del club, siendo culé”.

“Los viajes se han acumulado, muchos partidos fuera de casa, poco tiempo para descansar. Jugando cada tres días casi no se puede entrenar. Ha sido el peor calendario. Ningún equipo en Europa ni en el mundo ha tenido este calendario y de ahí la explicación de las lesiones. Pero durante la temporada no hemos tenido tantas. También tenemos situación de desgracia. No hemos podido descansar lo suficiente para competir bien”.

Luis Aragonés

“Me ha tocado ver entrenadores que han sufrido un montón. He visto a entrenadores del Barça pensar si seguían al año siguiente tras ganar la Champions. Con Luis Aragonés adquirí una amistad y el linchamento hacia él fue inhumano, injusto y acaba ganando la Eurocopa. Me hubiese dicho que sea fuerte. Pero, insisto, no me voy por las críticas, la entiendo. Me voy porque veo que no se están cumpliendo las expectativas”.

Laporta, sobre el Real Madrid

“Ya dije que no me gustaba que condicionasen a los árbitros. Creo que adultera la competición y los colegiados están condicionados. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad pero con ello hay que competir. Comparto las palabras del presidente al cien por cien”.

Vitor Roque

“Ha mejorado mucho con la condición física. Está trabajando. Necesita tiempo. Poco a poco. Ya dije que el otro día lo vi muy bien”.

Si considera que está adulterada la competición, ¿qué se debe hacer?

“No soy el presidente de la Federación ni de LaLiga. Me sorprende que permitamos esas cosas. Adultera la competición por completo. ‘Cholo‘ Simeone ya dijo que no somos tontos. Claro que lo vemos, lo ve todo el mundo. Estoy con Simeone, no somos tontos”.

Ola de cariño

“Fuera de España valoran mucho nuestro trabajo y, la gente de fútbol de verdad, todos nos felicitan como staff. Imanol, Marcelino, Arrasate... cualquier entrenador. Pero aquí no. Se ha hecho muy buen trabajo y aún tengo la ilusión de hacer un muy buen trabajo de aquí a final de temporada. Agradezco mucho las palabras de Imanol, él también está un trabajo extraordinario”.

Cambio de rumbo

“Las notas al final de temporada, aunque aquí vamos poniendo notas durante la semana. El año pasado, en octubre también iba a la calle y ganamos un doblete. Estoy completamente convencido, pienso que iremos mejor por el bien del club. Siempre antepongo el club”.