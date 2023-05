El primer corredor que se hizo presente al bootcamp de la Maratón La Prensa

La Maratón La Prensa es un evento que llena de emoción a los amantes del atletismo y de una vida saludable y quedó evidenciado en Wilfredo Villeda quién fue la primera persona en llegar al bootcamp de los 5 kilómetros.

El caballero de 70 años de edad se hizo presente a la Plaza de Las Banderas, lugar de partida del campo de entrenamiento de este sábado, desde las 4:22 am.

“Yo soy de la colonia Moderna y cómo me queda cerca del lugar me vine caminando tranquilo. Me gusta participar en estos eventos porque uno se distrae intercambiando algunas platicas con los otros corredores..”, nos contaba en horas de la madrugada el originario de San Pedro Sula.

Para donde Wilfredo la edición 47 de la Maratón La Prensa será la décima participación en su cuenta y nos comenta que siempre ha competido en la ruta de 21 kilómetros.