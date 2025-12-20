Vinicius no aguantó: La decisión que tomó tras ser silbado en el Bernabéu

Madrid, España.

El brasileño Vinicius Junior fue silbado por gran parte de su afición este sábado al ser sustituido en el minuto 83 del partido ante el Sevilla, tras encadenar su 14º partido sin marcar, y reaccionó en su cuenta oficial de Instagram cambiando su foto de perfil de una foto con el Real Madrid a una de Brasil y una publicación con un texto con tres puntos suspensivos. No pareció encajar bien los pitos ‘Vini’, por su reacción en sus redes sociales. Cambio de imagen, publicación sin texto, y rápida, al contrario que en otras ocasiones. Unos silbidos que se intensificaron en el minuto 83, cuando Xabi decidió sacarle del campo para que entrase Gonzalo en su lugar. Un cambio que se alargó hasta el minuto, ya que Vinícius cedió el brazalete de capitán a Thibaut Courtois. Y los pitos no cesaron.

Unos que empezaron ya, de forma mucho más tímida, cuando su nombre fue anunciado por megafonía en las alineaciones y en la primera acción en la que intentó dejar atrás a dos defensas del Sevilla sin éxito. Pitado Vinicius en sus errores en un partido que se fue sin disparar, extendiendo su mal estado de forma a 14 partidos consecutivos sin marcar con la camiseta del Real Madrid. En total, contando los añadidos, alcanza los 1.115 minutos sin celebrar un gol con la camiseta blanca. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..