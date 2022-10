¡’El Bicho’ está de vuelta! El gol de Cristiano Ronaldo en su regreso con Manchester United tras el escándalo

Cristiano Ronaldo volvió a jugar con el Manchester United después del escándalo de la última semana. El portugués marcó uno de los goles del triunfo de su equipo ante el Sheriff por la quinta jornada de la UEFA Europa League.

Las miradas estaban puestas en el regreso de Cristiano Ronaldo tras el berrinche que protagonizó en el duelo ante el Tottenham por la Premier League y por el que fue castigado con no jugar frente al Chelsea, ya que no lo convocaron. Entre medio hubo un fuerte comunicado del club, como así también un descargo del propio portugués en sus redes sociales.

CR7 se volvió a vestir de corto y arrancó el partido de titular en Old Trafford. Contó con varias ocasiones de gol, pero no se le daba, parecía que se iba a ir frustado por no poder marcar, pero sobre el final encontró el premio, un gol de desahogo.