Victoria vs Real España: El impresionante gol de tiro libre en La Ceiba

Si no es golazo, no cuenta. Así ha ocurrido en este Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras y en el duelo Victoria vs Real España pudimos disfrutar de una joya de gol.

El zurdo Diego Rodríguez, quien milita en el Victoria, se gastó una espectacular anotación de tiro libre en el choque correspondiente a la jornada 6.