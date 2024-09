Tota Medina responde sobre Anangonó, el empate ante Real Sociedad, ¿y Alexy Vega?

Marathón dejó ir el triunfo en el último minuto

El valor es poco de lo que nosotros queríamos y habíamos trabajado por lo hecho en el partido. Las circunstancias con lo del hombre menos no fue determinante, fueron pocos minutos, pero aprovecharon la situación que tuvieron para marcar después de lo que hicimos en gran parte del compromiso.

Recuerdo una al inicio de la segunda mitad que no alcanza a conectar Carlos Bernárdez, pero ¿después otra de Real Sociedad? No recuerdo. Nosotros tuvimos situaciones en donde pudimos haber ampliado la ventaja.

¿Exceso de confianza?

El fútbol es una situación en donde las distracciones se pagan caro, en donde el rival si acierta se lleva lo de hoy, Real Sociedad se lleva un premio demasiado grande a lo que propuso, nosotros nos quedamos con el sabor agridulce.

Sale muy golpeado, ¿cuál es la respuesta de los jugadores tras el empate?

Golpeado no, quiero ganar los partidos, no me gusta que suceda lo que nos sucedió en este último jugada, nada más, es parte del juego, no estamos exentos de que cometamos algún error que no paguemos caro, tuvimos que sufrir algunas cosas. El equipo tuvo que haber administrado algunas cosas más, tuvimos que ser más contundentes, estamos pagando una negligencia demasiado cara, la única bronca que tengo es en lo último, pero hay que seguir trabajando, sumamos un punto, pero queríamos sumar de a tres puntos, fuimos grandes dominadores, pero no lo pudimos plasmar en el resultado.

¿Cómo le ha asentado la fecha FIFA, qué pasó con Alexy Vega, Javier Arriaga?

El tema de ellos es que ya están trabajando la parte del grupo, es cuestión de que se sientan plenos, si ya están plenos estarán con la chance, hoy el Chino tuvo la oportunidad, Ángel marcó, viene de hacerlo en varios partidos anteriores, tenemos que ser mejores en ese aspecto, hay que seguir trabajando, pensar en lo que se viene, esperar que todos estén al 100.

Marathón es más efectivo, ¿qué cambió en seis meses?

No sé si habrá cambiado algo Marathón, los demás equipos tienen recaudo, lógicamente que todos los equipos empiezan a mirarnos diferente, tenemos que seguir buscando, hoy en la segunda mitad entró Odin, Samuel, esas situaciones que muchas veces son difíciles de explicar. En el circuito de juego los demás equipos han cambiado.

¿Qué le sucede a Anangonó, no encuentra el gol?

Juan hoy tuvo 15 minutos, lo fuimos llevando debido a que la lesión contra Real España no lo pudimos contar más, hoy viene intentar agarrar ritmo, es lógico que de que vaya a empezar a trabajar de esa forma, no lo veo desesperado, es cuestión de tiempo.

¿Se esperaba más de Anangonó?

De los atacantes siempre esperamos más, esperamos que tengan un gol, Ángel tuvo tres, y de estas anotó uno, la gente a veces es impaciente, muchas veces somos contemplativos, él quiero hacer goles para apoyarle al equipo, es un trabajo en conjunto, ya le va a llegar el momento de anotar goles.