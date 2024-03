“Tota” Medina explica por qué Marathón no gana de visita

Este miércoles en rueda de prensa, el estratega Hernán “La Tota” Medina del cuadro verdolaga habló sobre el panorama del equipo sampedrano y se refirió sobre el hecho de que en condición de visitante no han podido ganar en la presente campaña.

Nos hemos acostumbrado a ganar, siempre buscamos la victoria y el ir adelante, salvo en este último partido ante Olancho FC donde antes del minuto ya nos habían convertido y el equipo empezó a jugar con un apremio que no estaba acostumbrado. Tendremos que saber manejar esos momentos y especialmente en esta segunda mitad donde los tiempos se acortan para todos, para los que estamos arriba, los que quieren mantener la categoría, los que quieren clasificar y seguramente será una segunda vuelta ajustada.

No. No pueden haber factores de campo, si digo que no nos sienta bien Olancho no me lo van a cambiar, tenemos que jugar. Si lo supiese ya lo estaría trabajando, es un tema de momento, un factor donde tenemos que resolver donde yo que soy DT. Lo que mencionaba anteriormente que hemos hecho una fortaleza muy grande en casa, la materia pendiente es mantener un equilibrio, creo que hemos sido un equipo que nos falta manejar algunos tiempos, momentos y situaciones.

¿No es lo que se esperaba con los puntos de visita ya que le ha provocado perder el primer puesto”

Los puntos que tenemos son de local y de visitante, no hacemos solo de local. Sumamos puntos a lo largo del torneo, sin duda que lo que digo es que nos gustaría y tenemos que trabajar para sumar más fuera de casa ya que es lo que necesitamos. Hay una mínima diferencia de tres puntos entre los tres equipos que estamos arriba y bueno seguiremos trabajando para estar. Estuvimos en las primeras jornadas anteriores y por un tropiezo hoy quedamos relegados, pero vamos a seguir trabajando para posicionarnos arriba.

¿Qué evaluación han hecho respecto a lo que hizo el equipo en la primera vuelta ?

La evaluación es muy prematura, recién va la mitad del torneo, no te garantiza ni condena nada. Sí creo que hemos mostrado buenos pasajes de buen fútbol, hemos sido protagonista, un equipo que propone, especialmente en todos los campos, nos ha favorecido más la localía, pero ante Olimpia hicimos un buen juego a lo largo de los 90 minutos, en otro nos ha faltado por ejemplo contra Motagua nos faltó y la pagamos caro, en el último juego estuvo difícil el campo.

En definitiva el club da muestras de buen fútbol, sin duda nos falta y sostenerlo es el desafió que vamos a tener a lo largo de estas nueve jornadas.

¿Se comienza a sentir presión en el banquillo del Marathón por la exigencia de la afición?

Son todas especiales, todas las aficiones tienen todo lo suyo y sin duda os queremos complacer de la mejor manera.¿Como uno no va a querer que su gente esté feliz y contenta? No existe nadie que no quiere eso, somos los principales que buscamos que los aficionados se sientan bien. Ellos vienen con alegría y en familia, nos exigen ya que desean ganar, la gente siempre nos pone de manifiesto eso. Sin dudas que vengan es una carga que llevamos de buena forma, nos gusta que nos acompañen, nos van a exigir siempre y la responsabilidad es grande para con ellos, es fundamental para mostrar carácter y buen fútbol.

Un punto apenas de doce posibles de visitante, ¿a qué se debe?

Ustedes hacen evaluaciones de un punto, estaríamos de último de visitante y no, estamos en la tercera posición y como lo dije anteriormente veníamos liderando el torneo.

Tampoco podemos condenarnos por no cosechar puntos afuera, el equipo tendrá que ir adquiriendo la madurez y templanza para cuando salgamos fuera de casa, saber manejar algunos momentos, es una circunstancia, es el gran desafió que tenemos.

También hay que hacer las cosas bien en casa, el desafió es mejorary si mejoramos vamos a estar arriba pelando arriba y es lo que aspiramos todo

El clásico Marathón- Olimpia se disputará el jueves 14 de marzo en horas de la tarde?

¿Qué diferencia hay en jugar un domingo a las 3 de la tarde que un jueves a la misma hora? Es exactamente lo mismo y si está programado a las 3 de la tarde, en casa nos sentimos cómodos y jugaremos de esa manera. El horario no lo manejamos nosotros, jugaremos el jueves y nada más

¿Es ventaja que la UPN no tenga a Ramón Maradiaga en el banquillo?

Principalmente solidarizarme con el profe y Dios quiera que lo tengamos pronto en un campo de juego, que esté bien con su familia y que pueda salir de este problema de salud que lo aqueja. Si afecta o no desconozco como se maneja eso.

El clásico Marathón vs Real España del 18 de abril en el estadio Morazán¿ estarían dispuestos a sacarificar el no jugar en el Yankel ?

Estimo que sí, es una posibilidad que no se ha definido todavía. No sé si el estadio estará terminado, será una cuestión a resolver, si es una decisión para el espectáculo, no hay problema. Tenemos que jugar en todos los campos y eso se va a preparar conforme a lo que nos confirmen, nos tenemos que preparar de la mejor manera.

Será un partido más de un clásico para seguir sumando en el historial y nos iremos preparando. Ahora nos tenemos que preocupar y ocupar es UPN, luego planificar lo que se viene.