Tota Medina: esto dijo tras el empate y adelanta fichajes para Marathón

Sobre esto dio sus valoraciones “La Tota” Medina, que manifestó que en el verde no hay dudas a pesar de igualar en el estreno liguero.

¿Cómo analiza este empate ante Victoria?

Uno no mantiene lo que venía haciendo, aprovechó el rival nuestras distracciones, nos encontramos con dos goles abajo. En el segundo tiempo tuvimos que salir a buscar por otros medios, por otras vías, el equipo respondió, pudimos hacer el cambio a tiempo, no era lo esperado, nos hubiese gustado sumar de a tres, pero ante la circunstancias el punto es importante.

Un partido con más dudas que respuestas, ¿sensaciones previo al juego ante los ticos?

Estamos trabajando, eso no significa que tengamos dudas, tenemos falencias como todos los equipos, cometemos errores, pero también acertamos, generamos situaciones de gol, pero no creo que tengamos dudas, estamos convencidos de lo que hacemos, nos equivocamos como otros trabajos, pero estamos expuestos a que nos evalúen a su opinión, las respeto, pero no tenemos dudas.

¿Qué opina del debut de Anangonó con Ángel Tejeda; el choque ante Liga Deportiva Alajuelense?

No los comparo, Juan me da una cosa, Ángel me da otra, Chino tiene otra, Lacayo tiene otra, defensivamente cada uno tiene lo suyo. A raíz de eso buscamos que el equipo tenga la mejor forma y sacarle rédito, los dos estuvieron en cancha. El penal se lo convierten a Ángel, generó en ese aspecto y la chance de conseguir el empate. Hay que seguir trabajando y buscar las alternativas, estamos tomando algunos riesgos para buscar el resultado de a tres, pero tenemos que seguir trabajando.

Alajuela es un gran rival, es una de las potencias de Centroamérica, nosotros tenemos que preparar para ello, es un partido distinto a lo que Liga, porque la copa conlleva a mucha más atención, nos prepararemos, nuestro principal desafío era hoy, habrá que corregir lo que nos sucedió.

¿Se vienen más fichajes y qué pasó con Damin Ramírez?

Lo de Andrés adujo que era un problema familiar, viajó, no lo pudo resolver, por ende un tiempo más prudencial. A partir de la comunicación de él, esperamos un central más, estamos en la búsqueda para que en la próximas horas podamos incorporar a uno más. Con respecto al quinto extranjero, recién ayer me comunicaron, estamos esperando y así ver qué es lo conveniente para lo que necesitamos.

Damin sufrió un golpe en el pómulo, lo van a tener que suturar, está bastante profundo el corte, no queríamos correr más riesgo por su lesión, preferimos preservarlo teniendo en cuenta que teníamos jugadores para meter al campo.